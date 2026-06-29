В Минске маршрутка столкнулась с троллейбусом

В Минске маршрутка столкнулась с троллейбусом3
- 29.06.2026, 18:26
- 2,108
Пять человек в больнице.
Пять человек попали в больницу после столкновения маршрутки и троллейбуса в Минске. Об этом сообщили в столичной ГАИ.
Авария произошла днем 29 июня. Предварительно установлено, что 37-летний водитель маршрутного такси Mercedes двигался по проспекту Дзержинского и на пересечении с улицей Алибегова совершил столкновение с остановившимся троллейбусом.
В результате ДТП три пассажира маршрутного такси и два пассажира троллейбуса с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Другим пострадавшим пассажирам медики оказали необходимую помощь на месте.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.