В Минске маршрутка столкнулась с троллейбусом 3 29.06.2026, 18:26

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Фото: ГАИ

Пять человек в больнице.

Пять человек попали в больницу после столкновения маршрутки и троллейбуса в Минске. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

Авария произошла днем 29 июня. Предварительно установлено, что 37-летний водитель маршрутного такси Mercedes двигался по проспекту Дзержинского и на пересечении с улицей Алибегова совершил столкновение с остановившимся троллейбусом.

Фото: ГАИ

В результате ДТП три пассажира маршрутного такси и два пассажира троллейбуса с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Другим пострадавшим пассажирам медики оказали необходимую помощь на месте.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: ГАИ

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