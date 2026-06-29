На российском танкере «Маршал Василевский» обнаружили пулеметы 29.06.2026, 18:11

Иллюстрационное фото: AFP

Это первый случай, когда российский гражданский танкер устанавливает тяжелое вооружение.

На российском газовозе «Маршал Василевский», принадлежащем «Газпрому», заметили два крупнокалиберных пулемета. Последний год танкер курсирует только между Калининградом и Санкт-Петербургом, не заходя в территориальные воды других государств. Фотографии газовоза с установленным на борту пулеметом эстонская погранслужба сделала при пролете над Балтийским морем в начале мая. Она предоставила снимки местной газете Eesti Ekspress, опубликовавшей их в понедельник, 29 июня. Доступ к фото получили и другие СМИ, включая немецкие WDR и NDR, передает DW.

Предположительно, снимки сделали к северу от эстонского острова Хийумаа, недалеко от входа в Финский залив. «Это оружие говорит о том, что Россия находится в состоянии повышенной готовности из-за угрозы атак украинских дронов, сохраняющейся даже в Балтийском море», - сказал эксперт по морской безопасности Моритц Брейк в разговоре с журналистами немецкой новостной телепередачи Tagesschau.

При этом размещение оружия на гражданском судне не будет препятствовать его проходу через международные или территориальные воды других стран, указывает Александер Проэльс, профессор международного морского права Гамбургского университета. Проблемы бы возникли только в том случае, если бы оружие было взято на борт в территориальных водах третьей страны или если бы оно было нацелено на прибрежные государства.

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