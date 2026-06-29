Банки продолжают валютный «флешмоб»
- 29.06.2026, 19:05
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Еще один вводит комиссию за прием наличных.
«Паритетбанк» с 1 июля введет комиссию за прием наличных российских рублей. Ранее такое решение приняли некоторые другие финучреждения, передает «Зеркало».
Банк объявил, что комиссию введет для нерезидентов Беларуси за прием и зачисление наличных российских рублей на банковский счет. Сбор составит 5% от суммы.
Ранее такую комиссию ввели «Альфа-Банк», «Технобанк», «МТБанк», «БНБ-Банк», «Цептер Банк», «Беларусбанк», «Банк БелВЭБ». Сбор составляет от 2 до 5% в зависимости от финучреждения. Причем некоторые банки ввели комиссию только для нерезидентов Беларуси.