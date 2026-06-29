закрыть
29 июня 2026, понедельник, 20:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Банки продолжают валютный «флешмоб»

  • 29.06.2026, 19:05
  • 1,086
Банки продолжают валютный «флешмоб»

Еще один вводит комиссию за прием наличных.

«Паритетбанк» с 1 июля введет комиссию за прием наличных российских рублей. Ранее такое решение приняли некоторые другие финучреждения, передает «Зеркало».

Банк объявил, что комиссию введет для нерезидентов Беларуси за прием и зачисление наличных российских рублей на банковский счет. Сбор составит 5% от суммы.

Ранее такую комиссию ввели «Альфа-Банк», «Технобанк», «МТБанк», «БНБ-Банк», «Цептер Банк», «Беларусбанк», «Банк БелВЭБ». Сбор составляет от 2 до 5% в зависимости от финучреждения. Причем некоторые банки ввели комиссию только для нерезидентов Беларуси.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра