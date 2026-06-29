Капитализация Microsoft за месяц упала на $570 млрд 2 29.06.2026, 19:13

Инвесторы опасаются, что ИИ-технологии снизят спрос на традиционное программное обеспечение.

Рыночная стоимость компании-разработчика программного обеспечения Microsoft (MSFT) в июне сократилась более чем на $570 млрд, подсчитал Bloomberg. Акции компании за месяц подешевели более чем на 17%. Это самое сильное падение за месяц со времен эпохи доткомов — более существенное падение наблюдалось только в декабре 2000 года, тогда компания потеряла 24,4% своей стоимости.

На торгах в четверг, 25 июня, акции достигли самой низкой цены закрытия с 2023 года — $352,83. В пятницу бумаги отыграли часть потерь и закрылись на уровне $372,97 (+5,7%). В понедельник, 29 июня, на торгах биржи NASDAQ котировки Microsoft чуть подросли — ее акции торговались на уровне $377,3 за штуку (+1,2%), по данным на 16:44 мск.

Несмотря на то что Microsoft активно вкладывается в создание инфраструктуры для технологии искусственного интеллекта и выпускает собственные ИИ-продукты, многие участники торгов опасаются, что эта технология снизит спрос на традиционное программное обеспечение, которое создает Microsoft, пишет издание.

Сейчас компания Microsoft остается под давлением двух факторов — рост расходов на искусственный интеллект и его влияние на рынок традиционного программного обеспечения, рассказал главный инвестиционный стратег компании Cresset Wealth Advisors Джек Эблин. «Пока неясно, вытеснит ли искусственный интеллект Microsoft Word или Excel, — сказал Эблин. — Но расходы, безусловно, вызывают беспокойство, особенно с учетом того, что многие компании обращаются к рынку облигаций, чтобы занять деньги, а значит, их накоплений будет недостаточно для поддержания роста бизнеса».

Опасения по поводу того, что крупные инвестиции Microsoft в инфраструктуру искусственного интеллекта не приносят достаточной отдачи, вновь усилились в конце апреля, когда компания отчиталась о доходах за третий финансовый квартал. Рост в сегменте облачных вычислений Azure не оправдал ожиданий. Microsoft также сообщила, что капитальные затраты, в основном на центры обработки данных, составят $190 млрд до конца декабря — больше, чем ожидали аналитики с Уолл-стрит.

При этом опрошенные Bloomberg аналитики ожидают, что в текущем финансовом году, который у компании заканчивается 30 июня, выручка Microsoft вырастет на 17%. Это будет самый быстрый рост с 2022 года, и ожидается, что в 2028 финансовом году он ускорится до 18%, а в 2029 году — до 20%.

Директор Fitz-Gerald Group и управляющий фонда ETF Fitz-Gerald Must Have Portfolio Кит Фитц-Джеральд считает, что акции Microsoft готовы к восстановлению, несмотря на риски, связанные с технологией искусственного интеллекта. «Мы не знаем, какой будет ситуация через несколько лет, и это порождает вполне реальные вопросы, например: будем ли мы вообще пользоваться пакетами Microsoft?» — сказал он.

Фитц-Джеральд полагает, что акции Microsoft на данный момент недооценены, однако он не считает, что нужно увеличивать долю вложений в бумаги компании прямо сейчас. Он допускает, что, когда расходы на искусственный интеллект начнут приносить больше прибыли, акции Microsoft «взлетят как ракета». Тем не менее неясность по поводу роли искусственного интеллекта и последствий его влияния на рынок будет сохраняться еще какое-то время, поэтому он предпочел сократить свои позиции в акциях.

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