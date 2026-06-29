Украина поразила крупнейший частный нефтезавод России 29.06.2026, 20:06

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Фото: Тюменский нефтеперерабатывающий завод

Беспилотники успешно пролетели около 2000 км.

Подтверждено успешное поражение Украиной Тюменского нефтеперерабатывающего завода — одного из крупнейших в Западной Сибири. Повреждения объекта видны на спутниковых снимках.

Их опубликовал украинский OSINT-проект Dnipro Osint.

Удар был нанесен в начале минувшей недели, 21 июня. Для атаки использовались дальнобойные украинские БПЛА FP-1. Они успешно пролетели около 2 тыс. км, прежде чем атаковали объект.

Dnipro Osint, изучив спутниковые снимки, пришел к выводу, что поражена установка глубокой очистки дизеля.

Тюменский НПЗ — крупнейший частный нефтезавод России. Его мощность составляет до 9 млн тонн нефти в год, глубина переработки — до 98 %. Производит до 20 наименований нефтепродуктов, в том числе бензин, дизель, мазут.

Это единственный крупный НПЗ в Западной Сибири, его значение для региона колоссальное. Продукция идет в основном на внутренний рынок. Поражение столь большого объекта усугубит топливный кризис в РФ.

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