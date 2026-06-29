В Словакии спустя 40 лет стройки запустят реактор советской разработки 29.06.2026, 20:13

Фото: Википедия

Реактор будет работать на топливе «Росатома».

В Словакии 29 июня началась загрузка топлива в четвертый, последний энергоблок АЭС «Моховце», который строили рекордные 39 лет, сообщает Bloomberg. Агентство уточняет, что реактор построен по советской разработке, а топливо ему поставила структура «Росатома».

«Новая станция обеспечит нам надежное энергоснабжение в любое время. Это значительный шаг вперед для Словакии и всего Восточно-Европейского региона», — заявил Бранислав Стрычек, генеральный директор Slovenske Elektrarne, которая управляет АЭС.

По словам топ-менеджера, новый реактор ВВЭР-440 в «Моховце» будет производить около 3,5 ТВт⋅ч электроэнергии в год, в результате доля атомной генерации в Словакии достигнет 77%.

Как пишет агентство, 39 лет строительства — второй по длительности срок в истории отрасли. Эта проволочка связана с проблемами финансирования, ужесточением норм безопасности и некачественными работами, пишет Bloomberg. А зависимость ЕС от российских энергоресурсов проект не снижает — топливо для АЭС «Моховце» поставляет исключительно структура российской госкорпорации — компания ТВЭЛ.

Агентство отмечает, что, несмотря на планы ЕС отказаться от российских энергоносителей, зависимость от поставок ядерного топлива из России сохраняется. Bloomberg пишет, что Slovenske Elektrarne запаслась продукцией ТВЭЛ до 2031 года.

Правда, компания стремится к диверсификации и сотрудничает с американской Westinghouse и французской Framatome, первые поставки топливных элементов от которых ожидаются в 2028 году.

Bloomberg отмечает, что Россия контролирует около 40% мирового обогащения урана, поэтому Словакия возражает против быстрого сворачивания импорта оттуда, указывая на нехватку альтернативных поставщиков. Впрочем, по словам Стрычека, страна могла бы отказаться от российского топлива к 2032 году, если ЕС ограничит использование своих обогатительных мощностей другими странами.

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