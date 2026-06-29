Где в Европе недвижимость самая дорогая 29.06.2026, 20:39

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Исследование.

Лиссабон стал одним из наименее доступных рынков жилья в Европе. Купить недвижимость там значительно сложнее, чем в Лондоне или Париже из-за огромного разрыва в доходах, передает New Voice.

Цены на жилье в португальской столице в настоящее время в 18,7 раза превышают типичный годовой доход домохозяйства, сообщает Euronews. По этому показателю Лиссабон уступает лишь хорватскому городу Сплиту, что ставит под сомнение статус Португалии как успешной истории на континенте.

Кризис доступности

Коэффициент «цена-доход» — это главный показатель рынка. Он определяет количество лет, которое потребуется человеку со средней зарплатой для покупки недвижимости. Ведущий экономист ABN AMRO Майк Ланген подчеркивает: показатель выше 10 является критическим. Стандартная ипотека предполагает расходы на жилье в пределах 30% дохода, поэтому более высокие цифры указывают на то, что собственное жилье стало недоступным для местных жителей.

Антирейтинг городов возглавили Лиссабон и Сплит. Там коэффициент составляет 18,7, что почти вдвое превышает «красную зону». В список самых недоступных городов вошли:

Прага, Милан и Тирана — 18,1;

Вена — 17,4;

Белград — 17,2;

Париж — 17,0;

Лондон — 16,0;

Брно — 15,8.

Столица Португалии наглядно демонстрирует искажение рынка. Цены на недвижимость выросли значительно быстрее, чем доходы португальцев. Это закрепило за Лиссабоном статус одного из самых проблемных городов Европы.

Почему недвижимость недоступна

За последнее десятилетие цены на жилье в Португалии выросли на 240%, а средние зарплаты — лишь на 59%, свидетельствуют данные Global Property Guide. Стоимость недвижимости росла в четыре раза быстрее, чем доходы. В центре Лиссабона квадратный метр стоит 6763 евро, а апартаменты площадью 50 кв. м обойдутся в 338 000 евро. При чистой годовой зарплате в €17 000 португальцу нужно отдать почти 19 годовых доходов за квартиру.

Главная причина — острая нехватка жилья. В экономическом обзоре за 2026 год ОЭСР назвала Португалию страной с самым низким уровнем доступности жилья в мире. Регуляторные барьеры и слабый рынок аренды сдерживают предложение. Страна вводит в эксплуатацию до 30 000 единиц жилья в год, хотя отраслевые оценки указывают на потребность в 50 000. Доля социального жилья составляет всего 2%. В то же время аналитики ABN AMRO обращают внимание на другой аспект: в Европе на рост цен исторически больше влияли доходы и ипотечные ставки, чем дефицит строительства или демография.

Протестное движение

Дефицит доступного жилья вызвал в Португалии масштабные протесты. С 2023 года движение «Casa para Viver» собирает на улицах десятки тысяч людей. Участники акций выходят с лозунгом «Já não dá» («Так больше нельзя»). Люди требуют сдержать рост арендной платы, увеличить количество социального жилья и заселить пустующие дома. Активисты подчеркивают: это право гарантирует конституция.

Ситуация в пригородах Лиссабона критическая. В населенном пункте Талуде (муниципалитет Лореш) жители постоянно находятся под угрозой выселения. Большинство взрослых там работают полный рабочий день, однако рыночные цены на жилье для них слишком высоки. Хайме Луке из консультативного совета Еврокомиссии предупреждает: последствия выходят за рамки рынка недвижимости. Город теряет экономическую конкурентоспособность, когда учителя, врачи, полицейские или студенты не имеют возможности там жить.

Жилищный пузырь

Экономисты не ожидают резкого обвала рынка. Пузырь возникает, когда цены отрываются от реальности, однако Банк Португалии в отчете за май 2026 года указывает на другое. Дефицит жилья толкает цены вверх, но жесткие требования к ипотеке сдерживают рискованные кредиты. Именно они обычно провоцируют крах рынка.

Аналитики BPI Research ожидают, что цены в стране вырастут на 11,7% к концу 2026 года. Спрос со стороны иностранцев и ограниченное предложение поддерживают этот рост. Рынок может быть очень дорогим, однако не является классическим спекулятивным пузырем.

В то же время цифры подают тревожные сигналы. Коэффициент «цена-доход» приближается к 19. Это свидетельствует о том, что внутренние доходы уже не объясняют уровень цен. Цены не обязательно упадут, однако разрыв между стоимостью недвижимости и зарплатами достиг максимального значения за последние десять лет. Лиссабон остается одним из наименее доступных рынков в Европе.

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