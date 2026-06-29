Родину первого Героя Беларуси хотят застроить многоэтажками 29.06.2026, 21:26

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Фото: Брестский горисполком

Местные против — дошли до министра.

Жители частного сектора брестского микрорайона Граевка пришли на прием к министру архитектуры и строительства Александру Студневу «с фотографиями своих ухоженных домов и тревогой в глазах». Так они старались отстоять свою землю. В итоге жителям Гаевки, по крайней мере, на время это удалось, заметили правозащитники.

В мае Брестский горисполком представил на общественное обсуждение «проект застройки жилого микрорайона по ул. Красногвардейская», который касается десятков гектаров территории города. На процедуру отвели две недели.

Как писала местная районка, 12 июня жители частного сектора микрорайона Граевка «пришли на прием с фотографиями своих ухоженных домов и тревогой в глазах». По планам, после 2030 года здесь хотят возвести многоэтажки, для чего нужно снести 40 частных домов. Их интересовало, почему под новостройки выбрали именно их землю. Они считают, что архитектурно-планировочная концепция будущей застройки составлена нерационально, без учета интересов местных жителей.

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В ответной речи министр призвал не паниковать раньше времени. Он напомнил, что сейчас проект проходит стадию общественных обсуждений, и призвал горожан активнее участвовать в диалоге, «ведь все замечания будут рассмотрены и обобщены горисполкомом». Студнев взял паузу на детальное изучение Генплана Бреста и всей градостроительной документации, пообещав дать мотивированный ответ в установленные законом сроки. А приглашенные на встречу представители местной власти и застройщик (ЗАО «Полесьежилстройпроект») заверили, что концепция еще не утверждена и будет дорабатываться.

Фото: Брестский горисполком

В итоге 15 июня стало известно, что местным властям поступило 44 замечания и предложения, в том числе «о нарушении прав и законных интересов жителей». Вот ответ конкретно на эту претензию в горисполкоме почему-то заявили, что «застройка участка многоквартирной жилой застройки как государственный заказ будет выполняться единым застройщиком УП „УКС города Бреста“».

Однако в итоге решено отклонить предлагавшийся проект и отправить его на доработку, а за тем вновь вынести на общественное обсуждение.

Отметим, что родом из Граевки первый Герой Беларуси летчик Владимир Карват.

Еще в этом районе сохранилась мощеная камнем дорога, пережившая две войны.

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