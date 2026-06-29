Зеленский: Политическое руководство России постоянно бредит Донбассом 1 29.06.2026, 21:45

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Украины перечислил все сроки, которые Россия назначала для захвата Донбасса, и назвал новый.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 29 июня заявил, что с начала полномасштабного вторжения российское руководство уже 15 раз переносило сроки полного захвата Донецкой области. Сейчас установили новый дедлайн, но украинский лидер и его оценил как невыполнимый.

«С начала полномасштабной войны российской армии уже 15 раз определяли сроки захвата нашей Донецкой области. Политическое руководство России постоянно бредит Донбассом. Уже 15 раз у них было это наваждение — будто они полностью захватят Донбасс», — сказал Зеленский.

По его словам, в 2022 году власти РФ пять раз назначали сроки захвата Донбасса: до 31 марта, 9 мая, 1 июня, 15 сентября и 31 декабря. В 2023 году назывались две даты — 1 марта и 31 декабря, в 2024-м — еще две.

«В 2025 году, когда россияне пытались убедить президента [США] Трампа, что Украина якобы падет, было уже три срока — крайние даты для захвата Донецкой области: до 1 сентября, до 1 декабря и до 25 декабря. И уже в этом году россияне снова переносили дату захвата Донецкой области. Сначала у них был срок до 31 марта этого года, затем — до 1 сентября, а теперь крайний срок установлен на 31 декабря», — заявил Зеленский.

Он добавил, что, если Россия продолжит войну, этот срок также придется переносить.

«Если Путин хочет положить еще миллион своих солдат, чтобы продолжать биться об эту стену, то миллиону этих россиян, которые пока еще не мобилизованы в российскую армию и спорят в очередях за бензином, стоит подумать, что их ждет дальше», — сказал украинский лидер.

Политик подчеркнул, что Украина уже представила «все предложения», необходимые для завершения войны Россия каждый раз их отвергает.

«Накануне снова прозвучало четкое желание России продолжать воевать. Значит, нужно создавать как можно больше препятствий для этого желания продолжать войну», — резюмировал Зеленский.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не пойдет на предложения ограничить боевые действия четырьмя частично оккупированными регионами Украины и отказаться от ударов вглубь территорий обеих стран. По его словам, главной задачей российской армии остается «окончательное освобождение Донбасса и Новороссии», а в Сумской и Харьковской областях российские войска продолжают создавать «зону безопасности».

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