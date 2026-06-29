Глава МИД ФРГ и госсекретарь США провели встречу в Вашингтоне 29.06.2026, 21:23

Фото: DPA

Что обсуждали.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль встретился со своим американским коллегой, главой Госдепартамента США Марко Рубио в Вашингтоне в понедельник, 29 июня. Об этом сообщает агентство AFP.

По итогам встречи Вадефуль заявил, что многочисленные кризисы «подрывают стабильность мировой экономики и грозят вбить клин даже между близкими партнерами». «Но мы решительно противодействуем этому. Наше партнерство с США незаменимо - именно в период глубоких перемен», - приводит агентство dpa слова немецкого министра.

Как указывает агентство Reuters, Вадефуль также подтвердил, что представители Вашингтона и Тегерана, которые ранее обвинили друг друга в нарушении закрепленного в соглашении режима прекращения огня, возобновят переговоры 30 июня в Дохе. Глава МИД Германии отметил, что стороны намерены сохранять перемирие.

До вылета в Вашингтон Вадефуль также говорил, что хочет перед саммитом НАТО, который пройдет 7 и 8 июля в Анкаре, обсудить с Рубио вопрос о перераспределении военного и финансового вклада США и других стран-участниц альянса, а также тему долгосрочной поддержки Украины.

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