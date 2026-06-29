Бразилия победила Японию в 1/16 ЧМ-2026 29.06.2026, 22:09

Фото: Reuters

Бразильские футболисты вырвали победу на 5-й добавленной минуте.

В понедельник, 29 июня, прошел матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Японии. Игра прошла на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США). В роли главного арбитра встречу обслуживает итальянец Маурицио Мариани. Матч завершился победой бразильской сборной со счетом — 2:1.

Первый мяч в матче забил полузащитник немецкого «Майнца-05» и сборной Японии Каисю Сано. Ответный гол на счет хавбека «Манчестер Юнайтед» Каземиро. Когда матч близился к дополнительному времени, форвард «Арсенала» Габриэль Мартинелли принес победу сборной Бразилии.

Победитель матча сыграет с сильнейшим в паре Кот-д’Ивуар — Норвегия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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