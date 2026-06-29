«Каждый думает, как вывести деньги и уехать» 29.06.2026, 22:40

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Российские элиты готовятся к эскалации войны после ударов Украины вглубь России.

В российских элитах растет нервозность из-за возможной военной эскалации, на которую может пойти Владимир Путин в ответ на дальнобойные удары по России, пишет The Washington Post.

Серия налетов дронов, которая затронула 9 из 10 крупнейших российских НПЗ, а также оборонные предприятия в Воронеже, Волгограде и Тульской области, добавляет обеспокоенности чиновникам, которые уже ломают голову, как удержать на плаву экономику и свети бюджет, дефицит которого по итогам января-мая превысил 6 триллионов рублей.

«Нет достаточно систем ПВО, чтобы защитить нашу инфраструктуру, это ясно, — сказал WaPo московский бизнесмен. — Никто не знает, что сделать, чтобы увеличить производство. Это ужасная ситуация, которую Путин и его ближайший круг, похоже, не ожидали. Они не готовились к долгой войне и они не готовы к войне дронов».

Расширение украинских ударов, которые грозят изолировать Крым и уже спровоцировали сильнейший в истории страны топливный кризис, накладывается на ухудшение геополитической обстановки, отмечает WaPo: Дональд Трамп пригрозил новыми санкциями, похвалил украинского президента Владимира Зеленского, а также впервые подписался под декларацией G7, где говорилось о поддержке территориальной целостности Украины. Все это явные «тревожные звоночки», говорит другой источник издания, близкий к российскому дипломатическому корпусу.

Проблем экономике добавят падающие цены на нефть: после соглашения США и Ирана стоимость барреля российского сорта Urals опустилась до $50, тогда как Минфину нужно найти деньги на увеличение военных расходов, на которые в первом квартале ушел каждый второй потраченный бюджетом рубль и две трети собранных в него налогов.

С учетом «огромного дефицита» и почти исчерпанного Фонда национального благосостояния правительство будет больше брать в долг — а это в свою очередь будет разгонять инфляцию, сказал WaPo бывший высокопоставленный чиновник финансового блока.

Тем не менее, Путин вряд ли поддастся на давление и, вероятнее всего, будет искать способы усилить ответные удары по Украине, пишет WaPo. «Кажется, впереди нас ждет новый цикл эскалации», — сказал собеседник изданию, близкий к дипломатическому корпусу.

Среди бизнес-сообщества растут опасения, что государство будет искать способ «залезть» в сбережения частных лиц, чтобы оплатить войну, пишет WaPo. Слухи о конфискации вкладов, которые ходят с конца 2024 года, получили неожиданное продолжение в июне, когда «мобилизовать» лежащие в банках деньги населения и компаний вдруг предложил глава КПРФ Геннадий Зюганов. И хотя позже он открестился от своих заявлений, это не погасило страхи. «Правительство может попытаться достать деньги любыми способами. Каждый думает о том, как вывести деньги и уехать», — сказал WaPo московский бизнесмен.

Отсутствие подготовленности типично для системы Путина, где все построено на его доминирующей роли, а координация между ветвями власти — низкая, подчеркивает Татьяна Становая, старший научный сотрудник Центра Карнеги по изучению России и Евразии. «Это вечная проблема российских властей» и «серьезный тест для российской экономики и населения», подчеркивает она: «Вопросом остается, есть ли у них план действий или понимание, как действовать в этой ситуации.

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