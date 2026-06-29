США впервые за 40 лет создадут новую ядерную боеголовку 29.06.2026, 23:34

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Она заменит устаревающие элементы существующего арсенала.

Соединенные Штаты приступили к разработке первой за почти 40 лет новой ядерной боеголовки. Как сообщает Interesting Engineering, ВМС США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA) создают боеголовку W93/Mk7, которая заменит устаревающие элементы существующего арсенала и будет совместима с перспективными ракетами подводного базирования. Проект реализуется в рамках масштабной модернизации морской составляющей ядерной триады и одновременно с переходом флота от подводных лодок класса «Огайо» к субмаринам нового поколения «Колумбия».

Параллельно ведутся работы над баллистической ракетой Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2). Нынешняя Trident II D5, стоящая на вооружении с 1990 года, считается одной из самых надёжных ракет подводного базирования. Предыдущая программа продления срока службы позволила сохранить её эксплуатацию до 2040-х годов, однако дальнейшие точечные модернизации уже не могут решить проблему старения компонентов и соответствия новым требованиям. В ответ разрабатывается D5LE2 — гибридная конструкция, которая сочетает проверенные двигательные установки с обновлённой авионикой, системами наведения и структурой, призванной обеспечить надёжность перед лицом меняющихся угроз. В 2025 году программа перешла в фазу инженерно-производственной разработки, а первые ракеты планируется ввести в строй в 2039 финансовом году.

Программа связана с британскими подводными лодками класса «Дредноут» в рамках стратегического сотрудничества двух стран, отмечает издание. План модернизации был обнародован программой стратегического планирования закупок ВМС США (PAE SSP) 25 июня.

Модернизация морского компонента является частью более широкого обновления всей ядерной триады США, включающей межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования, стратегические бомбардировщики и подводные ракетоносцы. Среди трёх составляющих именно подводные лодки считаются наиболее живучими благодаря длительному скрытному пребыванию под водой. В рамках подготовки к вводу «Колумбий» ВМС также вкладывают средства в инфраструктуру: испытательный полигон стратегических систем вооружения на суше достиг полной готовности в конце 2024 года, а на объектах во Флориде, Джорджии и Вашингтоне расширяются производственные мощности для поддержки программы D5LE2. Помимо ракетных разработок, PAE SSP занимается перспективными системами, включая гиперзвуковое оружие Conventional Prompt Strike и крылатую ракету морского базирования SLCM-N.

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