СМИ: Зеленский через Лукашенко предложил Путину начать мирные переговоры 29.06.2026, 23:46

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Детали.

Президент Украины Владимир Зеленский через Александра Лукашенко, вероятно, предложил правителю России Владимиру Путину начать мирные переговоры. Об этом 29 июня сообщил Insider UA со ссылкой на источники в Офисе президента Украины.

Также, по данным СМИ, Лукашенко заверил Украину и США, что ретрансляторы в Беларуси, которые помогали корректировать российские удары по Украине, больше не возобновят свою работу. Ранее Зеленский дал Лукашенко недельный срок на их демонтаж. Их отключили до истечения этого срока.

Информация о том, что Зеленский передал послание Путину через Лукашенко, появилась после того, как диктатор прилетел на Валдай 26 июня. Пресс-службы обоих нелегитимных президентов мало информировали об этой встрече.

После РФ Лукашенко отправился в Китай. Государственное информационное агентство Китая «Синьхуа» по итогам встречи сообщило, что Си Цзиньпин заявил: «Китай поддерживает Беларусь в защите национального суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также в продвижении по пути развития, соответствующему ее национальным условиям». От кого этот суверенитет нужно защищать, в заметке не уточнялось.

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