Украинские дроны атаковали практически все крупнейшие НПЗ в России 1 29.06.2026, 20:21

Какие предприятия еще не оказались под ударом?

Список.

Украина атаковала восемь из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Некоторые из них находились под обстрелом не раз.

Об этом сообщает «Медуза».

По состоянию на конец июня 2026 года украинские беспилотники поразили большинство российских НПЗ из топ-10 по объемам переработки. В частности, под удары попали:

«Газпром нефтехим Салават», Башкортостан (сентябрь 2025 года)

«Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф»), Ленинградская область

«Лукойл-Волгограднефтепереработка», Волгоград

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», Нижегородская область

«Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез», Пермь

Московский НПЗ, Москва

Рязанский НПЗ, Рязань

«Ярославнефтеоргсинтез» («Славнефть-ЯНОС»), Ярославль

В целом на европейской части России уже не осталось ни одного крупного НПЗ, который хотя бы раз не подвергся атаке дронов Сил обороны.

Некоторые из них, например заводы в Москве и Ярославле, с начала 2026 года атаковали по несколько раз. Из-за существенных разрушений предприятия вынуждены сокращать или полностью останавливать производство.

В настоящее время невредимыми остаются только два завода из первой десятки, которые находятся далеко за Уралом. Это Ангарская нефтехимическая компания в Иркутской области и Омский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России.

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