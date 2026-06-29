Непогода пронеслась по Бобруйску и окрестностям

Непогода пронеслась по Бобруйску и окрестностям1
- 29.06.2026, 20:35
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Упали десятки деревьев, есть обрушения.
Ливни с сильным ветром пришли в Могилевскую и Гомельскую область. Спасатели устраняют последствия, сообщили в МЧС.
Грозовым фронтом в Бобруйском районе повреждены кровли двух объектов, повреждения получили девять авто.
«В Буда-Кошелевском районе спасатели работали по сообщению об обрушении телятника в деревне Губичи. Работниками МЧС совместно с работниками хозяйства произведены работы по разборке завалов строительных конструкций и извлечены 33 теленка», — сообщили в МЧС.
По оперативной информации, пострадавших нет. Всего к вечеру 29 июня было известно о 55 упавших деревьях.
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