Вучич объяснил слова о последних днях на посту президента Сербии 1 29.06.2026, 21:04

АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ

ФОТО: BLOOMBERG

Сербский президент заявил, что граждане могут ожидать его отставки в конце июля.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские граждане могут ожидать его отставки в конце июля, это решение будет зависеть от органов некоторых политических партий и «его энергии». Об этом он заявил 29 июня, представляя новый пакет экономических мер.

«Что бы я ни делал и какое бы решение я ни принимал, оно будет прозрачным, как я сделал с объявлением об отставке, это никого не удивит», — сказал Вучич (цитата по Danas).

Он добавил, что в ближайшие три-четыре месяца пройдут выборы. «Если мои товарищи [захотят] и если я захочу это сделать, баллотироваться или быть кандидатом в премьер-министры, я не буду это скрывать», — добавил сербский лидер.

Вучич отметил, что, помимо законности, всегда стремился к легитимности, считая это сутью демократии. Он заверил, что не откажется от этого принципа и примет любое решение народа, добавив, что поздравит соперника в случае его победы на выборах.

Выступая на митинге перед зданием Ассамблеи в Белграде 27 июня, Вучич заявил, что его президентский срок подходит к концу. «Вероятно, это последний раз, когда я обращаюсь к вам как президент республики. <...> Мне говорили, что я никогда не покину пост президента, это мои последние дни и недели на посту президента республики», — сказал он.

Еще в начале месяца Вучич допустил, что может уйти в отставку с поста главы государства. В интервью «Радио Белград», обсуждая возможные сроки досрочных выборов, он отметил, что его уход не станет неожиданностью. Тогда же он охарактеризовал будущего кандидата в президенты как «ответственного, образованного и энергичного человека, который знает, что представляет собой государство».

Reuters со ссылкой на экспертов писал, что после отставки с поста президента Вучич может помочь своей Сербской прогрессивной партии победить на президентских и досрочных парламентских выборах, а затем вновь занять кресло премьера.

«Это вовсе не конец Вучича. У него уже есть план, который определенно не означает, что он собирается уйти на политическую пенсию — совсем наоборот», — сказал варшавский аналитик Радивое Груич. По мнению экспертов, Вучич попытается поставить лояльного преемника на пост президента, сохранив за собой реальные рычаги власти. Тенденция, при которой он остается главной политической фигурой вне зависимости от должности, продолжается уже много лет, отмечал Reuters.

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