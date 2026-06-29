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Украинские морпехи применили морской дрон «Баракуда»

  • 29.06.2026, 21:31
  • 1,346
Украинские морпехи применили морской дрон «Баракуда»

Видеофакт.

Морпехи 40-й отдельной бригады продемонстрировали применение беспилотной надводной системы «Баракуда», которая позволяет доставлять разведывательные беспилотники в районы, ранее недоступные для украинских операторов.

Морские дроны подразделения «Баракуда» доставили разведывательные БПЛА в районы выполнения боевых задач.

После доразведки координаты целей оперативно передали FPV-экипажам, которые нанесли удары по российским оккупантам на Тендровской косе и вдоль берегов Днепра.

Отмечается, что совместную боевую операцию провели подразделения «Баракуда», Garuda и 1st Group Company, расширив зону поражения, где российские военные больше не могут чувствовать себя в безопасности.

Кадры боевых действий обнародовали морские пехотинцы 40-й отдельной бригады.

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