Украинские морпехи применили морской дрон «Баракуда»
- 29.06.2026, 21:31
- 1,346
Видеофакт.
Морпехи 40-й отдельной бригады продемонстрировали применение беспилотной надводной системы «Баракуда», которая позволяет доставлять разведывательные беспилотники в районы, ранее недоступные для украинских операторов.
Морские дроны подразделения «Баракуда» доставили разведывательные БПЛА в районы выполнения боевых задач.
После доразведки координаты целей оперативно передали FPV-экипажам, которые нанесли удары по российским оккупантам на Тендровской косе и вдоль берегов Днепра.
Отмечается, что совместную боевую операцию провели подразделения «Баракуда», Garuda и 1st Group Company, расширив зону поражения, где российские военные больше не могут чувствовать себя в безопасности.
Кадры боевых действий обнародовали морские пехотинцы 40-й отдельной бригады.