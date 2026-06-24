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«День X»: Лукашенко собирает чемоданы

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  • 24.06.2026, 8:53
  • 13,976
«День X»: Лукашенко собирает чемоданы

Диктатор срочно засобирался в командировку.

Лукашенко попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они не волновались по поводу ультиматума президента Украины Владимира Зеленского и других напастей. Но сам он как раз в это время отправляется в «длительную командировку», пишет planbmedia.io.

Ультиматум нам не страшен?

Напомним, Владимир Зеленский в пятницу, 19 июня, потребовал от Беларуси в течение недели убрать ретрансляторы дронов, которые находятся в приграничных районах Беларуси и которые Россия использует для координации атак по украинской территории.

«Он может это снять? Я думаю, ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. Если он это не сделает, это сделаем мы», — заявил Зеленский.

И пока пропагандистов в телевизоре и соцсетях бомбило на тему «да как он смел!» (не в смысле отважен, а в смысле как он мог нашему гаранту условия ставить и намеки делать), сам Лукашенко был удивительно молчалив.

Вчера он тему тоже не педалировал и, как и его пропагандисты, никаких ретрансляторов не упоминал. Но на словах председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко все-таки передал, жителям Гомельской области, чтоб не волновались.

«Попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились: у нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан», — подчеркнул Иван Крупко.

«Анализируя разные мнения, комментарии людей, наверное, Владимиру Зеленскому необходимо было сбить волну в ситуации с обстрелом автобуса, где пострадали наши дети. Поднялась новая волна с вопросом, которого фактически нет. Мы понимаем, что эти трюки, уловки отводят внимание от основной темы, обсуждаемой сегодня жителями Гомельской области и всей страны, — от трагедии с автобусом», — аргументировал губернатор.

Почему Лукашенко сам не сказал об этом ртом, пресс-служба не уточняет. Про «ретрансляторы» в сообщениях пресс-службы также не упоминается.

Длительная командировка в день Х

Зато Лукашенко поинтересовался более важным вопросом: «наступает период дикоросов, сбора грибов, ягод — как с этим обстановка, ведь в прежние времена с украинской стороны (люди — уточняет Белта) обращались по поводу сбора на границе и на территории Лельчицкого, Ельского районов». Так что Лукашенко «поручил проработать вопросы по обеспечению безопасной организации этой работы, если это необходимо гражданам Украины», поделился Крупко.

И выяснилось, что как раз к моменту истечения ультиматума Зеленского самого Лукашенко в Беларуси не будет.

Рассказывая премьер-министру Александру Турчину, как проводить XIII Форум регионов Беларуси и России (запланирован в Минске и области 25-27 июня), Лукашенко напутствовал: «Поэтому надо будет вам этим заниматься прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировка. И в связи с этой длительной командировкой — тоже какие вопросы нам надо будет решать. Может, есть предложения».

Куда улетает Лукашенко, пока не сообщалось. Но 26 июня, когда истекает срок ультиматума, он будет в отъезде. От греха подальше.

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