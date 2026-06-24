Следите за Крымом и Беларусью 3 Тимоти Эш

24.06.2026, 7:50

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Украина сейчас создает для Путина многочисленные зоны риска.

Вокруг Украины, похоже, царит новое настроение — ощущение уверенности в том, что ход войны меняется в её пользу и против России.

Беспилотники, технологии и финансирование — теперь гарантированное Европой — похоже, вывели Украину на лидирующие позиции… Похоже, украинский потенциал беспилотников большой дальности, усиленный переходом к масштабному производству, теперь переносит войну на территорию России. Мы видели это в течение последних нескольких недель во время громких атак на Санкт-Петербург и Москву — огромное унижение для Путина.

Украина пытается использовать свое преимущество для эскалации, чтобы навязать России еще более высокие военные, экономические и политические издержки. Конечная цель здесь, я думаю, — заставить Россию вести переговоры на основе более реалистичной повестки дня, отказавшись от максималистских требований, выдвинутых на саммите в Анкоридже между президентом Трампом и Путиным.

Следует отметить/подчеркнуть ряд ключевых наступательных действий Украины:

Во-первых, продолжаются мощные удары украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре, с атаками по всей России на нефтеперерабатывающие заводы и связанную с энергетикой инфраструктуру, а также на военно-промышленный комплекс. Цель — истощить военную машину России именно тогда, когда она, похоже, сталкивается с ограничениями мощностей — дефицитом рабочей силы. Атаки на НПЗ направлены на то, чтобы создать дефицит и донести войну до российского населения, а также ограничить поставки топлива на линию фронта.

Что касается атак на российскую энергетическую инфраструктуру, то ранее Украина сдерживалась, учитывая требования западных союзников, которые нервничали из-за возможного влияния таких действий на мировые цены на энергоносители и мировую экономику. Украина также зависела от западных ракет большой дальности — ATACMS, HIMARS, Storm Shadow/SCALP и других — поэтому ей приходилось учитывать мнение поставщиков. Но ситуация здесь изменилась, потому что:

а) Украина разработала собственные средства для нанесения дальних ударов с помощью дронов и ракет;

б) война США и Израиля против Ирана сняла ограничения на удары Украины по российской энергетической инфраструктуре, поскольку она могла утверждать, что если США наносят удары по Ирану, дестабилизируя мировые энергетические рынки в своих интересах, то почему бы Украине не поступить так же в отношении России, когда на кону стоят её интересы национальной безопасности?

Перчатки были сняты. И, я думаю, с приближением окончания войны в Иране и возобновлением тенденции к снижению цен на нефть давление на Украину с требованием не наносить удары по российским энергетическим активам уменьшилось ещё больше.

Во-вторых, стоит повторить, что удары по Санкт-Петербургу и Москве стали огромной пиар-победой для Украины, перенеся войну в самое сердце России и подчеркнув неспособность российской ПВО и Путина защитить население от украинских атак.

В-третьих, мы наблюдаем кампанию по изоляции и удушению Крыма. Сухопутный маршрут в Крым стал смертельно опасным из-за ударов украинских беспилотников по колоннам снабжения. В течение выходных мы видели удары украинских дронов по паромам, переправляющимся через Керченский пролив в Крым. Мы также видели атаки на ключевые системы ПВО вокруг Керченского моста.

Похоже, это лишь вопрос времени — когда Керченский мост будет выведен из строя, что оставит Крым в изоляции. Поставки топлива туда уже находятся на критическом уровне, а туристы массово уезжают — если могут достать топливо.

Если первоначальная аннексия Крыма Путиным в 2014 году, а затем первое вторжение на Донбасс в том же году преследовали цель обеспечения безопасности Крыма и находящихся там российских войск, то эта политика была буквально разнесена в клочья

Теперь, безусловно, возникает вопрос, начнёт ли Украина штурм, чтобы вернуть Крым — хотя это по-прежнему выглядит маловероятным, учитывая огромные человеческие жертвы, которые это, вероятно, повлечёт за собой.

В-четвертых, давление на Беларусь усиливается. На прошлой неделе Зеленский зачитал ультиматум президенту Лукашенко — прекратить поддержку войны России против Украины, иначе… Зеленский конкретно упомянул использование радаров в Беларуси, которые помогают России наводиться на цели в Украине, а также поставки топлива из Беларуси в Россию. Зеленский предупредил, что если это не прекратится, Украина возьмет дело в свои руки, что намекает на военные удары. Лукашенко, я думаю, очень не хотел бы втягиваться в горячую войну с Украиной, поскольку:

а) белорусские военные вряд ли продержатся долго и, вероятно, не захотят воевать за Лукашенко и против Украины;

б) это может привести к внутреннему восстанию против Лукашенко.

И это, пожалуй, лучший исход для Зеленского. Любое внутреннее движение против Лукашенко стало бы кошмаром для президента Путина, поскольку ему, вероятно, пришлось бы решать, перебрасывать ли войска с войны в Украине для противодействия потенциальному сценарию смены режима в Беларуси.

Последнее, очевидно, стало бы ещё одним огромным ударом по режиму Путина и просто подчеркнуло бы стратегическую катастрофу, которой стала война, поскольку теперь Россия рискует потерять союзника в лице Лукашенко после утраты Москвой рычагов влияния на Южном Кавказе (Армения выходит из орбиты России под руководством Пашиняна), потери Асада в Сирии и Мадуро в Венесуэле.

Интересно, позволила бы Москва пасть таким союзникам, как Асад и Мадуро, если бы её ресурсы не были истощены в Украине? Я так не думаю.

На самом деле то, что сейчас происходит в Беларуси, может быть украинским отвлекающим маневром от Крыма, который помогает разделить и распылить российские военные ресурсы. И, возможно, удары в Санкт-Петербурге, Москве и других местах в глубине России также вынуждают Россию отвлекать ключевые средства ПВО и другие ресурсы от Крыма. Все это делает Крым все более уязвимым для атак со стороны Украины и нежизнеспособным для удержания.

Возможно, конечным результатом для Украины здесь является не полномасштабный украинский штурм [Крыма], а инструмент переговоров, чтобы заставить Россию отступить от своих максималистских требований на Донбассе.

Чего Путин хочет больше — Донбасса или просто удержать Крым?

Крым как база Черноморского флота должен был стать настолько важной военной целью, что это привело к аннексии Крыма в 2014 году, а затем к попытке создать сухопутный коридор в Крым во время полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Сейчас у Крыма нет ни сухопутного, ни морского коридора! И он выглядит всё более осаждённым.

Итак, Крым становится новым центром внимания Украины.

Следите за этим направлением, а также за Беларусью.

Тимоти Эш, New Voice

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