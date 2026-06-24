Заявления Трампа и Ирана расходятся

Заявления Трампа и Ирана расходятся3
- 24.06.2026, 8:35
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По целому ряду пунктов.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и представители Ирана по-разному трактуют ряд положений, которые должны быть окончательно согласованы на основе ранее подписанного меморандума о взаимопонимании.
Об этом сообщает CNN.
Дональд Трамп утверждает, что иранская сторона якобы согласилась на постоянные масштабные инспекции, призванные гарантировать, что Тегеран не занимается разработкой ядерного оружия.
«Иран полностью и в полной мере согласился на ядерные инспекции самого высокого уровня длительное время в будущем (бесконечно!)... Это обеспечит „ядерную честность“. Если бы они этого не сделали, дальнейших переговоров не было бы», — заявил Трамп во вторник в своей соцсети Truth Social.
Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс говорил, что Иран согласился допустить инспекторов МАГАТЭ на свои объекты.
В то же время иранская сторона утверждает, что сотрудничество с МАГАТЭ продолжится «согласно текущим процедурам».
Представитель МИД Ирана Эсмаиль Багхаеи заявил, что Тегеран не давал согласия на допуск инспекторов к повреждённым ядерным объектам и не брал на себя новых обязательств.
Также расходятся позиции сторон относительно использования размороженных активов Ирана. Представители администрации Трампа заявляют, что обсуждается план, согласно которому США и Катар будут согласовывать направления расходования средств, а особое внимание предполагается уделить закупке продукции американских фермеров.
В то же время посол Ирана при ООН во вторник опроверг эту информацию и подчеркнул, что «Иран — единственная страна, которая будет решать, что делать со своими активами».
Противоречия сохраняются и по вопросу прохода судов через Ормузский пролив. В меморандуме закреплено лишь то, что беспошлинный транзит будет действовать в течение 60 дней.
Трамп утверждает, что проход через стратегически важный пролив останется бесплатным и после завершения этого периода на постоянной основе, и что по этому поводу «есть договорённость».
Иран таких заявлений не подтверждает. При этом поступают сигналы, что Тегеран рассматривает возможность взимания определённых платежей с проходящих судов.