Путина уговаривают перенести выборы в Госдуму 1 24.06.2026, 9:04

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Из-за ударов дронов.

Российские силовики убеждают диктатора Владимира Путина перенести выборы в Госдуму. Такое решение продвигают руководители ФСБ и глава Росгвардии, друг и бывший телохранитель Путина Виктор Золотов.

Об этом сообщает «Медуза», ссылаясь на двух собеседников, близких к администрации российского диктатора.

По словам одного из собеседников издания, «разговоры о переносе, а на самом деле — об отмене выборов в ближайшей перспективе» появились еще весной 2026 года. Среди причин называют проблемы с бюджетом, рост цен, урезание расходов и сокращения на предприятиях. Обсуждение отмены или переноса выборов «значительно активизировалось» после атак украинских беспилотников на Москву, сообщают источники.

«Понятно, что [ситуация] только ухудшается, а это всегда сказывается на рейтингах власти. Учитывая все меры контроля, проводить выборы в таких условиях — задача смелая. А в их [философии] нет человека — нет проблемы», — сообщил источник издания.

Собеседник также добавил, что этой «философией» силовики руководствовались и тогда, когда блокировали интернет, чтобы ограничить доступ россиян к независимым СМИ, и тогда, когда ужесточали миграционное законодательство после теракта в «Крокус Сити Холл». Источник уточнил, что обсуждение переноса выборов в Госдуму происходит лишь «на уровне разговоров».

«На столе у президента нет никаких документов, и, возможно, их там и не будет», — цитирует СМИ свой источник.

В начале полномасштабного вторжения силовики уже предлагали Путину отменить губернаторские выборы, однако тогда диктатора уговорили этого не делать.

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