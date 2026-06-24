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В Беларуси резко подешевело золото

  • 24.06.2026, 9:14
В Беларуси резко подешевело золото
Фото: AP

Цена упала дважды за неделю.

Министерство финансов во второй раз за последние восемь дней скорректировало цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе. Новый прейскурант утвержден Постановлением №27 от 18 июня, опубликован на Национальном правовом интернет-портале и будет действовать до 31 июля.

Цены на основные драгметаллы ожидаемо пошли вниз. Ниже приведены актуальные тарифы в белорусских рублях за грамм.

Золото (стоимость за грамм)

Стоимость золота снизилась по всем позициям в среднем на 2,5%.

375 проба: 134,13 руб. (было 137,67)

500 проба: 178,84 руб. (было 183,56)

585 проба: 209,24 руб. (было 214,77)

750 проба: 268,26 руб. (было 275,34)

900 проба: 321,91 руб. (было 330,41)

916 проба: 327,63 руб. (было 336,28)

950 проба: 339,80 руб. (было 348,76)

958 проба: 342,66 руб. (было 351,70)

Серебро (стоимость за грамм)

Серебро традиционно уступает в цене золоту, однако продемонстрировало схожую динамику падения — ценник просел примерно на 6–7% по всем пробам.

750 проба: 4,31 руб. (было 4,61)

800 проба: 4,60 руб. (было 4,92)

875 проба: 5,03 руб. (было 5,38)

916 проба: 5,27 руб. (было 5,63)

925 проба: 5,32 руб. (было 5,69)

960 проба: 5,52 руб. (было 5,90)

Платина

Изменения затронули и платину. На данный момент скупочная цена за грамм платины 950-й пробы установлена на уровне 140,9 руб.

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