В Беларуси резко подешевело золото
- 24.06.2026, 9:14
Цена упала дважды за неделю.
Министерство финансов во второй раз за последние восемь дней скорректировало цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе. Новый прейскурант утвержден Постановлением №27 от 18 июня, опубликован на Национальном правовом интернет-портале и будет действовать до 31 июля.
Цены на основные драгметаллы ожидаемо пошли вниз. Ниже приведены актуальные тарифы в белорусских рублях за грамм.
Золото (стоимость за грамм)
Стоимость золота снизилась по всем позициям в среднем на 2,5%.
375 проба: 134,13 руб. (было 137,67)
500 проба: 178,84 руб. (было 183,56)
585 проба: 209,24 руб. (было 214,77)
750 проба: 268,26 руб. (было 275,34)
900 проба: 321,91 руб. (было 330,41)
916 проба: 327,63 руб. (было 336,28)
950 проба: 339,80 руб. (было 348,76)
958 проба: 342,66 руб. (было 351,70)
Серебро (стоимость за грамм)
Серебро традиционно уступает в цене золоту, однако продемонстрировало схожую динамику падения — ценник просел примерно на 6–7% по всем пробам.
750 проба: 4,31 руб. (было 4,61)
800 проба: 4,60 руб. (было 4,92)
875 проба: 5,03 руб. (было 5,38)
916 проба: 5,27 руб. (было 5,63)
925 проба: 5,32 руб. (было 5,69)
960 проба: 5,52 руб. (было 5,90)
Платина
Изменения затронули и платину. На данный момент скупочная цена за грамм платины 950-й пробы установлена на уровне 140,9 руб.