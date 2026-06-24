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ВСУ ударили по газоперерабатывающему и гелиевому заводах в Оренбурге

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  • 24.06.2026, 10:06
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ВСУ ударили по газоперерабатывающему и гелиевому заводах в Оренбурге

Оба этих предприятия ранее уже становились целями атак со стороны Украины.

В ночь на 24 июня беспилотники нанесли удар по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу в российском Оренбурге, там, вероятно, вспыхнул пожар. Также, по сообщениям местных пабликов, мог быть поражен местный гелиевый завод, пишет New Voice.

В промышленной зоне газоперерабатывающего завода зафиксировано несколько точек возгорания, сообщает мониторинговый канал Exilenova+ со ссылкой на спутниковые данные об аномальных тепловых явлениях.

Ночью из-за атаки БПЛА аэропорт Оренбурга приостанавливал работу, там временно не принимали и не отправляли самолеты.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев предупреждал о возможных «перебоях в связи с ее нарушением».

Утром 24 июня он подтвердил «массированную атаку беспилотниками». Солнцев заявил, что «несколько БПЛА сбиты над промышленным предприятием» в Оренбурге, однако прямо не назвал газоперерабатывающий завод. В то же время он признал, что «на месте работают экстренные службы».

Телеграм-канал Supernova+ со ссылкой на сообщения местных жителей уточняет, что, возможно, были атакованы сразу два завода: Оренбургский газоперерабатывающий завод и гелиевый завод.

Оба этих предприятия ранее уже становились целями атак со стороны Украины. Они входят в производственную цепочку переработки природного газа и связаны с группой компаний Газпром в Оренбургском газохимическом комплексе, напоминает Supernova+.

В частности, компания «Газпром добыча Оренбург», которой принадлежит гелиевый завод, эксплуатирует месторождения и производственные объекты. Задача завода — извлечение и подготовка ценных компонентов из природного газа, в частности гелия.

В то время как компания «Газпром переработка» управляет Оренбургским газоперерабатывающим заводом, где осуществляется комплексная переработка газа с получением товарного газа, серы, газового конденсата и других продуктов.

12 мая 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном ударе Сил обороны по объектам российской газовой промышленности в регионе Оренбурга, более чем в 1500 км от границы.

Оренбургский гелиевый завод также был поражен в августе 2025 года. Тогда ГУР Минобороны Украины уточняло, что это единственное предприятие по производству гелия в РФ и одно из крупнейших в Европе, годовая мощность переработки которого составляет около 15 млрд куб. м природного газа. Гелий широко используется в производстве ракет, космической отрасли и авиапромышленности.

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