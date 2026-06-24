Звонок Сийярто: появился неизвестная ранее информация о мятеже Пригожина 2 24.06.2026, 10:44

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Петер Сийярто (слева) и Сергей Лавров

Глава МИД Венгрии звонил Лаврову во время похода главы «Вагнера» на Москву.

Во время мятежа главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина в июне 2023 года тогдашний министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто звонил главе МИД России Сергею Лаврову, чтобы предложить личную помощь. Об этом 23 июня сообщили журналисты-расследователи VSquare.

Журналисты опубликовали стенограмму разговора дипломатов, который состоялся 24 июня 2023 года.

В ней Сийярто выразил обеспокоенность: «Добрый день, я просто хотел узнать, все ли под контролем и все ли с вами в порядке». В ответ Лавров заверил венгерского министра, что ситуация находится под контролем силовиков, и подчеркнул, что Путин никуда не улетал и остаётся в Москве. Венгерский чиновник позвонил главе российского МИД после появления слухов о возможном отъезде Путина в Санкт-Петербург.

Когда Сийярто предложил помощь в случае необходимости, Лавров ответил с иронией: «Мне ничего не нужно. Нет проблем. Спасибо, что позвонили».

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