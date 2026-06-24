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В Москве бензовозам разрешили въезд без пропуска

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  • 24.06.2026, 11:17
В Москве бензовозам разрешили въезд без пропуска
Фото: Reuters

В еще ряде регионов РФ ввели ограничения.

Власти ещё трёх регионов России — Брянской, Курганской и Курской областей — ввели ограничения на продажу топлива. Одновременно власти Москвы разрешили бензовозам круглосуточный въезд в город и передвижение без оформления грузового пропуска, сообщает «Радио Свобода».

В Брянской области введён запрет на заправку топлива в ёмкости. Врио губернатора региона Егор Ковальчук заявил, что мера направлена на предотвращение искусственного дефицита. Он также отметил, что в приграничных районах наблюдаются сложности с доставкой топлива из-за угрозы атак беспилотников. По его словам, поручено также разобраться с ценами на бензин на фоне жалоб на их рост у отдельных сетевых операторов.

В Курганской области установлены лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива: в населённых пунктах — не более 40 литров бензина и 80 литров дизеля на автомобиль, на трассовых АЗС — до 40 литров бензина и до 200 литров дизельного топлива. Заправка в канистры запрещена. Губернатор Вадим Шумков объяснил меры «ажиотажным спросом» и необходимостью предотвратить «панику и спекуляции».

В Курской области по решению оперативного штаба заправка на АЗС теперь осуществляется исключительно в баки автомобилей.

По данным РБК на 22:00 23 июня, ограничения на продажу топлива действуют в 16 регионах, включая аннексированные Крым и Севастополь, где топлива в свободной продаже фактически нет. С учётом новых решений в Брянской, Курской и Курганской областях общее число регионов с ограничениями выросло до 19.

В то же время в Москве власти разрешили водителям бензовозов въезд в город без пропусков. Как отмечается, мера носит временный характер и введена по просьбе владельцев столичных и подмосковных сетей АЗС. В департаменте транспорта сообщили, что бензовозы смогут круглосуточно въезжать и передвигаться по городу без оформления пропуска, а штрафы за его отсутствие применяться не будут.

Топливный кризис в ряде регионов России и в аннексированном Крыму возник на фоне атак на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру. По данным Reuters, из-за ударов ВСУ часть крупных НПЗ в центральной России была остановлена или работала с перебоями, что привело к сокращению производства бензина примерно на четверть по сравнению со среднесуточными показателями.

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