Как белорусы будут работать и отдыхать в июле 1 24.06.2026, 12:07

Нас ждут длинные выходные.

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как и сколько белорусы будут работать и отдыхать в июле.

В ведомстве напомнили, что в следующем месяце нас ждут длинные выходные – 3 дня подряд. Поскольку 3 июля выпадает на пятницу, белорусы будут отдыхать с 3 по 5 июля.

При этом предпраздничный рабочий четверг – 2 июля – будет сокращен на 1 час.

Таким образом, нерабочих дней в июле будет 9, а рабочих – 22.

Расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит:

- для пятидневки с выходными в субботу и воскресенье – 175 часов;

- для шестидневки с выходным в воскресенье – 173 часа.

В Минтруда также обратили внимание на важный нюанс, который касается сотрудников с неполным рабочим днем. Например, если вы работаете на 0,5 ставки, то предпраздничный четверг 2 июля будет сокращен не на час, а пропорционально – на 30 минут.

Если сокращение в предпраздничный день невозможно (например, по условиям непрерывного производства), эта переработка должна быть компенсирована дополнительным отдыхом или повышенной оплатой как для сверхурочной работы.

Кроме того, праздничные нерабочие дни, приходящиеся на период трудового отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com