Кремль проигрывает битву за интернет 3 24.06.2026, 13:03

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Фото: Reuters

VPN и Telegram подрывают попытки Путина контролировать интернет.

Власти России сталкиваются с растущими трудностями в попытках ограничить доступ граждан к независимому интернету, сообщает CEPA. Несмотря на масштабные блокировки и давление на цифровые сервисы, миллионы россиян продолжают обходить ограничения с помощью VPN и других инструментов (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из ключевых эпизодов стала попытка блокировки Telegram — самого популярного мессенджера в стране. Это вызвало заметное общественное недовольство, локальные протесты и критику даже среди части элит. В ответ власти усилили репрессивные меры, включая задержания и давление на организаторов протестов, одновременно пытаясь представить ограничения как соответствующие «национальным интересам».

Параллельно Кремль временно приостановил ряд более жестких инициатив, включая возможный сбор за «иностранный» интернет-трафик и обязательную регистрацию IMEI-номеров мобильных устройств. Однако эксперты считают, что эти меры могут быть возвращены после политически чувствительных периодов.

Отдельное направление контроля связано с VPN-сервисами. Власти рассматривают возможность их классификации как «иностранного трафика», что позволило бы операторам связи взимать плату и отслеживать пользователей. Также обсуждается государственный реестр устройств, который должен усложнить использование нескольких телефонов для обхода блокировок.

Несмотря на усилия, масштабы обхода ограничений продолжают расти. По оценкам аналитиков, до 66 миллионов человек в России используют VPN — почти половина населения. Даже официальные данные показывают, что заблокированные платформы, включая YouTube, WhatsApp и Telegram, сохраняют значительную аудиторию.

Попытки полностью перекрыть доступ к независимым медиа также дают слабый эффект. Хотя трафик на отдельных платформах колеблется в зависимости от уровня блокировок, аудитория независимых источников информации в целом удерживается на высоком уровне.

Эксперты отмечают, что власти вступили в технологическую гонку с пользователями и разработчиками обходных решений. Усиление фильтрации и блокировок сталкивается с постоянным появлением новых инструментов обхода.

На текущем этапе это превращается в затяжное противостояние, в котором добиться полного контроля над интернет-пространством России оказывается крайне сложно.

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