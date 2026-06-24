Белорус якобы ударил милиционера ногой в грудь 4 24.06.2026, 13:30

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Что было дальше?

Суд Речицкого района приговорил местного жителя к трем годам и шести месяцам колонии строгого режима по статье о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел (статья 364 УК). Об этом сообщил телеграм-канал милиции Гомельской области.

Согласно версии милиции, в конце 2025 года мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы Речицкого РОВД за административное правонарушение. В ведомстве утверждают, что во время разбирательства в служебном автомобиле он ударил одного из милиционеров ногой в грудь.

После задержания в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 364 УК.

Как сообщили в УВД, суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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