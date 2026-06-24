Лукашенко дал заднюю? 12 24.06.2026, 14:21

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Последние дни российские БпЛА не направляют вдоль белорусско-украинской границы.

Как заметил «Флагшток», последние трое суток не фиксируются пролеты российских ударных дронов вдоль белорусско-украинской границы. В конце весны и начале лета 2026 года такие пролеты были массовыми, часть беспилотников попадали на территорию Беларуси, движение БпЛА на низких высотах наблюдали жители приграничных населенных пунктов.

На данный момент последний такой случай фиксировался утром в воскресенье 21 июня, когда Воздушные силы ВСУ сообщали о движении БпЛА на северо-западе Черниговской области вдоль границы с Беларусью в направлении Славутича.

Интересно, что спустя примерно три часа один из российских дронов, по данным канала «Рында мониторит», оказался на территории Беларуси. Сперва сообщалось, что он двигался в районе Турова Гомельской области, а затем находился вблизи Давид-Городка Брестской области.

Вылетел ли он обратно на территорию Украины, не уточнялось. Достоверно неизвестно, был ли это тот самый БпЛА, который ранее двигался вдоль границы на Гомельщине.

При этом все последующие дни Черниговщину по-прежнему продолжали атаковать российские дроны, но их направляли по другим маршрутам, не затрагивающим украинско-белорусское пограничье. Отметим, что массированных воздушных атак РФ в эти дни не было, поэтому картина пока не полная и делать выводы еще рано.

Пример маршрута российских дронов 23 июня. Схема: еРадар

Мониторинговый канал еРадар подтвердил, что на текущей неделе российские беспилотники пока не пролетали вдоль границы, и связал это с возможным прекращением использования ретрансляторов на территории Беларуси, с помощью которых РФ корректирует атаки. Напомним, ранее в Украине заявляли об уничтожении сети наведения БпЛА из Беларуси.

Сейчас отключение ретрансляторов стало главным условием ультиматума Владимира Зеленского в адрес Александра Лукашенко. Срок ультиматума истекает в пятницу.

До этого мониторщики и ВС Украины фиксировали постоянные передвижения групп российских БпЛА вдоль беларусско-украинской границы. Их запускали из Брянской области курсом на запад.

Иллюстративный снимок: вышка сотовой связи

Эта тактика направлена на усложнение работы украинской противовоздушной обороны и использование белорусского воздушного пространства в качестве прикрытия. БпЛА летят колонной (цепочкой) параллельно границе, чтобы избежать раннего обнаружения и прорваться вглубь западных или центральных областей Украины.

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