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Греко-католический приход в Орше не прошел перерегистрацию

  • 24.06.2026, 15:18
Греко-католический приход в Орше не прошел перерегистрацию
Фото: probelarus.by

Прихожане собирались на богослужения в костеле святого Иосифа.

Государственную перерегистрацию не прошел Оршанский греко-католический (униатский) приход — объединение Покрова Пресвятой Богородицы, сообщает «Радыё Свабода». Прихожане собирались на богослужения в костеле святого Иосифа на улице Советской.

Оршанский приход стал четвертым греко-католическим сообществом, потерявшим регистрацию во время нынешней перерегистрации. До ее начала в Беларуси действовали 16 греко-католических приходов. Таким образом, перерегистрацию не прошла четверть из них. Кроме Орши не смогли пройти через государственное сито приходы в Бресте, Барановичах и Ивацевичах.

Масштабную перерегистрацию религиозных общин в Беларуси объявили в конце 2023 года, когда подписали закон «Об изменении законов по вопросам деятельности религиозных организаций». Документы на перерегистрацию все религиозные общины Беларуси должны были подать до 1 июля 2025 года.

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