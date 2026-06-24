Греко-католический приход в Орше не прошел перерегистрацию
- 24.06.2026, 15:18
Прихожане собирались на богослужения в костеле святого Иосифа.
Государственную перерегистрацию не прошел Оршанский греко-католический (униатский) приход — объединение Покрова Пресвятой Богородицы, сообщает «Радыё Свабода». Прихожане собирались на богослужения в костеле святого Иосифа на улице Советской.
Оршанский приход стал четвертым греко-католическим сообществом, потерявшим регистрацию во время нынешней перерегистрации. До ее начала в Беларуси действовали 16 греко-католических приходов. Таким образом, перерегистрацию не прошла четверть из них. Кроме Орши не смогли пройти через государственное сито приходы в Бресте, Барановичах и Ивацевичах.
Масштабную перерегистрацию религиозных общин в Беларуси объявили в конце 2023 года, когда подписали закон «Об изменении законов по вопросам деятельности религиозных организаций». Документы на перерегистрацию все религиозные общины Беларуси должны были подать до 1 июля 2025 года.