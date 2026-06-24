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Один простой вопрос может предсказать продолжительность жизни

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  • 24.06.2026, 16:10
  • 3,774
Один простой вопрос может предсказать продолжительность жизни

Раскрыт неожиданный фактор долголетия.

Новое исследование показало, что ключевым предиктором продолжительности жизни может быть не столько объективное состояние здоровья, сколько то, как человек сам его оценивает, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Ученые проанализировали данные более 6 тысяч взрослых жителей Великобритании, за которыми наблюдали почти 30 лет. В расчет брались десятки факторов: артериальное давление, уровень холестерина, вредные привычки, физическая активность, когнитивные способности и другие показатели.

Всего исследователи рассмотрели 65 возможных факторов смертности, однако наиболее сильную связь с продолжительностью жизни показало субъективное ощущение здоровья. Люди, которые считали себя здоровыми, в среднем жили дольше, даже если медицинские показатели не всегда это подтверждали.

Позднее похожие результаты получили ученые Стэнфорда. Они обнаружили, что само восприятие собственной активности также влияет на продолжительность жизни.

Исследователи предполагают, что причина может быть связана с образом жизни: оптимистичный настрой способствует более здоровым привычкам и снижению уровня стресса.

При этом специалисты подчеркивают, что позитивное мышление не может заменить лечение или медицинскую помощь, особенно при хронических заболеваниях.

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