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Они прошли фронт и снова идут к победам

  • 24.06.2026, 16:00
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Они прошли фронт и снова идут к победам
фото: informator.ua

Украинские бойцы и белорусские добровольцы после ранений занимаются спортом.

Война в Украине оставила после себя десятки тысяч тяжелораненых, но для многих из них восстановление не заканчивается в больничной палате. Все чаще бывшие военные находят новую опору в спорте — и именно он помогает им заново почувствовать силу, уверенность и вкус к жизни, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Число людей с ампутациями в Украине уже превысило 100 тысяч. На этом фоне в стране стремительно развивается целая сеть частных инициатив, фондов и спортивных сообществ, которые помогают раненым бойцам вернуться к активной жизни. Речь идет не только о протезировании и реабилитации, но и о новой среде, где можно снова поверить в себя.

Ветераны пробуют себя в самых разных дисциплинах — от плавания, сапбординга и вейкбординга до футбола на костылях, кроссфита и джиу-джитсу. Для многих это становится не просто тренировкой, а переломным моментом после травмы.

Один из таких примеров — снайпер Владимир Кузьменко, потерявший ногу под Торецком в 2024 году. Позже он впервые встал на вейкборд и посвятил этот момент погибшему другу. Белорусский доброволец Артем Грот после потери стопы открыл в Киеве спортивный зал TMS Hub. Сегодня туда приходят около 200 ветеранов. Под руководством тренеров они не только осваивают новые физические нагрузки, но и учатся преодолевать главный барьер — внутренний.

Богдан Ивасишин, потерявший руку и глаз, нашел себя в джиу-джитсу. Александр Дашко сумел подняться к базовому лагерю Эвереста. А Александр Яременко после протезирования снова начал бегать и мечтает вернуться на службу в ПВО.

Осенью еще одна группа украинских ветеранов собирается переплыть Гибралтарский пролив. Эти истории — не просто о спорте. Они о людях, которые после войны заново собирают себя по частям и доказывают, что тяжелое ранение не ставит точку, а иногда становится началом совсем другой жизни.

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