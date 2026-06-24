Цены на нефть обвалились до четырехмесячных минимумов 1 24.06.2026, 16:47

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Больше нефтяных танкеров готовятся выйти из Ормузского пролива.

Мировые цены на нефть эталонной марки Brent стремительно снижаются, ожидая стабилизацию поставок сырья через стратегически важный Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По информации издания, в среду фьючерсы на нефть марки Brent упали более чем на 1%, достигнув 75,88 доллара за баррель. Это самый низкий показатель с конца февраля , когда начались американо-израильские удары по Ирану.

Главной причиной падения являются признаки того, что больше нефтяных танкеров готовятся выйти из Ормузского пролива после недавнего заключения соглашения о прекращении огня между США и Ираном.

Кроме этого, давление на рынок оказывает временная 60-дневная отмена санкций Вашингтона против Тегерана, позволяющая Ирану оперативно нарастить экспорт . Ослабление военных действий в Ливане также снизило геополитические премии на сырье.

Судоходное агентство ООН уже разрабатывает план эвакуации для сотен заблокированных судов . Оман в свою очередь пообещал оставить пролив открытым без взимания сборов и определил два безопасных маршрута.

Рыночные аналитики отмечают, что инвесторы закладывают в стоимость скорый возврат иранской нефти на мировой рынок.

- Если санкции будут ослаблены, иранское производство и экспорт могут относительно быстро возрасти, учитывая значительное количество, хранящееся на танкерах - вероятно, речь идет о неделях, а не о месяцах, - прогнозирует главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Однако долгосрочная стабильность соглашения остается под вопросом из-за разногласий между США и Ираном по ядерным инспекциям. В настоящее время аналитики Macquarie ожидают, что средняя цена на нефть Brent составит 77,09 доллара за баррель в 2026 году.

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