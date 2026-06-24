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ВСУ уничтожили 60 тысяч тонн снарядов Балтийского флота РФ

  • 24.06.2026, 17:22
ВСУ уничтожили 60 тысяч тонн снарядов Балтийского флота РФ

Дроны разбомбили арсенал под Санкт-Петербургом.

Президент Украины Владимир Зеленский получил отчет главы Главного управления разведки Олега Иващенко, который рассказал о результатах авиаударов по военным объектам Российской Федерации. Среди прочего выяснилось, что удалось нанести удар по арсеналу Балтийского флота под Санкт-Петербургом.

Дроны уничтожили 60 тысяч тонн снарядов, (говорится Zelenskiy / Official) в сообщении Зеленского в Telegram-канале. Президент не уточнил, где и когда произошло попадание, но отметил, что атака была проведена «недавно». Глава украинского государства не уточнил, что именно сказал Иващенко о ракетах ВС РФ и о российской военной авиации, лишь подчеркнул, что будут и в дальнейшем «готовить ответные меры» на нежелание РФ завершить войну.

Зеленский получил отчет ГУР 24 июня на фоне заявлений из Москвы о готовности к «мирным переговорам», после ударов по Москве и в период перемен в Крыму, который остался без бензина и с поврежденной системой электроснабжения. Согласно данным украинской разведки, РФ отреагировала на воздушные удары Украины и начала перемещать средства ПВО. Основные направления, на которых пытаются усилить защиту, — это Москва и Крым, говорилось в отчете.

«Фактически именно эти два периметра россияне получили приказ защищать за счет ослабления других направлений на своей территории и на временно оккупированной территории Украины. Сделаем выводы», — подытожил Зеленский, отметив, что россияне должны понять, что войну хочет продолжать только Москва.

Отметим, что Зеленский не уточнил, где именно были взорваны 60 тыс. снарядов Балтийского флота РФ. При этом 6 июня СБУ подтвердила атаку дронов на 15-й арсенал ВМФ РФ и то, что после попадания началась первичная и вторичная детонация. Кроме того, в российских пабликах появились фото и видео с кадрами взрывов и пожаров в районе села Великая Ижора. Под удар также могла попасть база Балтийского флота в Кронштадте (корабли и завод), НИИ морской теплотехники в Ломоносове под Санкт-Петербургом.

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