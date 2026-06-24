Z-блогер: Был один правитель, не ушел вовремя, было ему потом очень неприятно 24.06.2026, 17:47

Илья Ремесло

Прозрачный намек.

Российский политолог и юрист Илья Ремесло резко раскритиковал Путина на фоне разрастающегося топливного кризиса.

Поводом стали новые ограничения на продажу бензина в России. По оценкам российских каналов, ограничения затронули более 20 регионов, а в реальности проблема может быть шире, потому что власти в ряде мест продолжают делать вид, что дефицита нет.

Ремесло (пишет https://t.me/ilya_remeslaw/11618), что ситуация в стране уже напоминает события столетней давности, когда во время войны власть потеряла контроль, страна рухнула в революцию и гражданский конфликт.

«И вопрос, кроме шуток: кто за все это ответит, за события, которых не было с 1991 года? Тут же просрана целая страна. Но даже нижестоящих виновных никто не наказывает. Невероятно», - пишет он.

Блоген проводит прямую историческую параллель с правителем России столетней давности, который во время войны прикрывал приближенных, зависел от окружения и не ушел вовремя. Намек прозрачен: Ремесло сравнивает нынешнюю ситуацию с поздней Российской империей и крахом власти Николая II:

«Был один правитель около ста лет назад, очень похожий типаж. Прикрывал во время войны всякое родственное ворье, был под влиянием окружения. Не ушел вовремя, и было ему потом очень неприятно».

Ремесло говорит, намекая на Путина, что есть конкретные люди, которые за несколько лет должны были наладить противодроновую защиту НПЗ, мостов и других критически важных объектов. Отдельно он сравнивает происходящее с обычной работой: если простой человек что-то провалит или украдет, его сразу уволят. А в случае с войной, по его словам, «просрана целая страна», но виновных даже на нижнем уровне никто не наказывает.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com