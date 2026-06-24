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Глава МИД Украины: Минск не демонстрирует намерений по деэскалации

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  • 24.06.2026, 18:13
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Глава МИД Украины: Минск не демонстрирует намерений по деэскалации
Андрей Сибига

Андрей Сибига призвал мир следить за «мобилизационными учениями» в Беларуси.

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество к бдительности на фоне «мобилизационных учений» в Гродненской области Беларуси.

Об этом он написал в соцсети Х.

«С 20 июня по 2 июля военный комиссариат Ошмянского района уведомляет около 2000 призывников и создает предварительные пункты сбора. Хотя официально эти меры классифицируются как рутинная проверка данных, они служат тактикой запугивания соседних государств», — заявил Сибига.

Он подчеркнул, что руководство Беларуси не демонстрирует намерений по деэскалации, а, напротив, усиливает свое военное присутствие вблизи границ Украины и стран НАТО.

«Эта стратегия согласуется с интересами Кремля, использующего политический шантаж, что прямо противоречит публичным заявлениям белорусского руководства о мире», — заявил министр.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Украина продолжает внимательно следить за действиями Беларуси, повторяет свои предупреждения Минску относительно углубления участия в российской агрессии и призывает международное сообщество усилить давление на режим Лукашенко.

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