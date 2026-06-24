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«Как можно испортить драники?»

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  • 24.06.2026, 16:01
  • 2,924
«Как можно испортить драники?»

Оказывается, можно.

Пользовательница Threads под ником nastasiastaskina поделилась своими впечатлениями от посещения одного из самы известных ресторанов национальной кухни в Минске.

«Уважаемые «Васильки», хуже драников в Минске я не ела, — пишет она. — Специально заказала из основного меню, ждала 40 минут, чтобы мне принесли разогретые, чуть теплые по вкусу двухдневной давности. Это просто ужас. Никому не рекомендую».

Большинство комментаторов согласились с автором поста. Сайт Charter97.org приводит мнения некоторых из них о качестве блюд и уровне сервиса в ресторане:

— Согласна! Обхожу стороной это заведение , хотя раньше было вкусно.

— Да, я очень много лет рядом жила, буквально в соседнем доме, раньше реально вкусно было, сейчас полный ужас.

— Скорее всего драники были полуфабрикаты. Привозят замороженные, а после размораживают. Не думайте что вам их готовят как дома. Сейчас даже булочки в магазине приходят замороженные в коробках, а пекарь их допекает. А люди думают что их руками лепят.

— Эти люди просто мазохисты. Ибо невозможно их по—другому назвать за выбор этого отстойного заведения.

— Обхожу стороной «Васильки», кухня испортилась, невкусно совсем.

— Давно уже не хожу в Васильки. Стало невкусно и очень медленное обслуживание.

— Это точно. Я тоже заказывала драники у них и первый раз в жизни не доела, до такой степени они были отвратительные. Как можно испортить драники? Но оказывается, можно.

— Сходили как—то в «Васильки». Поесть кислых драников. Больше — ни ногой!

— «Васильки» — не для местных жителей. Просто не ходите туда, и претензии отпадут сами собой. Наоборот, даже какое—то guilty pleasure от того, какое г…о можно подать туристам, а они все—равно рады и в очередях на посадку стоят.

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