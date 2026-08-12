«Врачи ничего не могли с этим поделать» 3 12.08.2026, 10:11

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После родов у 18-летней белоруски отказали руки и ноги.

Жительница Гомеля стала мамой в 18 лет, но после родов у нее на фоне сильного стресса перестали работать руки и ноги. О необычном случае из практики «Гомельской правде» рассказала заведующая психологическим отделением Гомельской областной клинической психиатрической больницы Ирина Лисогурская.

По словам Лисогурской, однажды к ней обратилась девушка, которая стала мамой в 18 лет.

«Когда после родов ей положили ребенка на живот, она от него отвернулась. В ту же секунду ее охватило сильное чувство вины, но на фоне стресса внезапно отказали руки и ноги. Врачи ничего не могли с этим поделать», — рассказала психолог.

Однако после нескольких сеансов состояние молодой матери стало улучшаться, а эмоциональная боль ослабла.

«Тело снова заработало, девушка приняла реальность и стала ухаживать за своим ребенком», — описала результат работы Лисогурская.

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