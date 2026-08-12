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У белорусов могут возникнуть проблемы с банковскими картами

  • 12.08.2026, 10:26
  • 3,446
У белорусов могут возникнуть проблемы с банковскими картами

Стоит запастись наличными.

В ночь на пятницу, 14 августа, у белорусов могут возникнуть проблемы с оплатой банковскими картами и снятием наличных. О возможных перебоях предупредил Банковский процессинговый центр.

Причина — плановые работы на оборудовании сети передачи данных. Их будут проводить с 01:00 до 04:30.

В этот период возможны кратковременные перерывы в обслуживании карт банков, которые пользуются услугами центра. Сбои могут затронуть оплату товаров и услуг, снятие наличных, а также операции в устройствах самообслуживания.

Кроме того, возможны перебои в работе банкоматов банков, подключенных к программно-техническому комплексу Банковского процессингового центра. Отдельные услуги контакт-центра также могут быть временно недоступны.

Завершить технические работы планируют к 04:30 утра. Поэтому тем, кто собирается совершать платежи или снимать наличные в это время, стоит учитывать возможные кратковременные сбои.

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