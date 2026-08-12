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Архиепископа Кондрусевича выписали из больницы

  • 12.08.2026, 10:49
  • 1,528
Архиепископа Кондрусевича выписали из больницы
Тадеуш Кондрусевич
Фото: catholic.by

После операции на сердце.

Архиепископа-эмерита Тадеуша Кондрусевича выписали из больницы, куда он попал в конце июля. 80-летнему иерарху выполнили очередную операцию на сердце, сообщает Katolik.life.

«Ситуация была серьезной, но врачи вовремя выявили сердечную недостаточность и предотвратили новый инфаркт (ранее архиепископ уже переносил инфаркт). После улучшения состояния 80-летнему иерарху выполнили операцию на сердце: установили новые стенты и прочистили старые. Это несложная процедура на сосудах сердца, но в его возрасте она могла нести определенную опасность. Однако иерарх, за которого продолжают молиться верующие, успешно перенес операцию», — сообщило издание.

Сейчас Кондрусевич находится на реабилитации.

Напомним, об ухудшении здоровья Кондрусевича стало известно, когда он не смог прибыть на приходской праздник в Новолукомле 25 июля. Архиепископ передал приходу поздравительное письмо, в котором отметил, что по состоянию здоровья и требованию врачей вынужден оставаться под наблюдением.

26 июля на празднике для пожилых людей в кафедральном костеле Минска иерарх также не смог присутствовать — участникам сообщили, что он в больнице.

В феврале 2023 года архиепископ Кондрусевич перенес операцию по удалению опухоли, а в мае 2024 года ему сделали операцию на сердце после инфаркта.

Священник проходил химиотерапию, а в марте 2025 года он рассказал, что метастазы пошли в легкие.

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