Эксперт: Украинский опыт ведения войны жизненно необходим НАТО 12.08.2026, 11:19

Каждая из стран должна быть готова защитить себя в любой момент.

На сегодняшний день Украина обладает уникальным опытом ведения боевых действий, которого нет ни у одной из стран НАТО, включая США. Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал кандидат политических наук Ярослав Телешун. Более того, именно подобный опыт сейчас крайне необходим Североатлантическому альянсу, особенно его европейским членам.

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день в Европе гордятся тем, что на их территории многие десятки лет не было войн. Однако нынешняя геополитическая ситуация показывает, что каждая из стран должна быть готова защитить себя в любой момент.

«Украинский опыт — это, прежде всего, ведение активных боевых действий в рамках не отдельной операции, а в рамках полномасштабного столкновения. Страны НАТО не имеют такого опыта. Если мы говорим про Западную Европу, то она гордится тем, что уже более чем 85 лет они не знают, что такое военный конфликт. С одной стороны, бесспорно плюс, но это также влияет на оборонную способность их вооруженных сил и готовность защищать свою территорию и суверенитет», — говорит Телешун.

Уникальность опыта Украины заключается в том, что ей противостоит страна намного больше по размерам, количеству вооруженных сил и кратно мощнее экономически.

«Украина имеет не просто опыт ведения войны — это ведение войны асимметричной, с противником, который доминирует по всем видам ресурсов, по человеческим, финансовым ресурсам, количеству вооружений и прочего. Ни одна страна Альянса, включая США, не имеет такого опыта. Кроме того, это Украина отражает нападение на своей территории. Несмотря на то, что США неоднократно проводили те или иные военные операции в разных уголках мира, они уже давно не вели активные боевые действия на своей территории», — отмечает политолог.

Еще один пласт уникальности украинского опыта — это внедрение новых технологий на поле боя и адаптивность.

«То, что сейчас демонстрирует Украина, является для НАТО абсолютно неизвестным и необычным. Также важен украинский опыт использования новых технологий, тех же дронов, умение адаптироваться к новым вызовам. Поэтому я бы сказал, что все, что сейчас происходит в Украине, является своеобразным невероятным инкубатором и полигоном для стран Запада, которые уже давно не видели ничего подобного», — констатирует эксперт.

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