Омбудсмен по правам человека обратился в МВД Польши по поводу долгой легализации иностранцев 1 12.08.2026, 11:40

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Это важно и для белорусов.

Запуск системы MOS не решит проблему слишком долгой легализации иностранцев, особенно если она связана с дефицитом кадров. Такую позицию занял офис омбудсмена по правам человека Польши, который обратился в МВДиА по повод затягивания дел о ВНЖ, пишет Most.

Ведомство полагает, что запуск Модуля обслуживания клиентов (системы MOS), через который заявления на ВНЖ теперь подаются в электронной форме, снижает административную нагрузку, связанную с регистрацией дел и устранением формальных недостатков. Но не решает проблем на последующих этапах. Поэтому внедрение MOS должно сопровождаться системными решениями, охватывающими весь ход производства по делу.

До 4 марта 2027 года в Польше заморожены сроки рассмотрения дел о легализации. Заявления по-прежнему рассматриваются и решения выносятся, но госорганы больше не обязаны укладываться в установленные законом сроки. Это приводит к тому, что процесс растягивается на неопределенное время.

Статья 100d закона о помощи украинским беженцам, которой заморожены сроки течения дел, является камнем преткновения. Уполномоченный по правам человека, ссылаясь на судебную практику, отмечает, что эта статья должна применяться не в каждом деле о легализации.

МВДиА признает, что воеводский административный суд, который рассматривает жалобы заявителей на бездействие чиновников или затягивание дел, может вынести решение, не принимая во внимание статью 100d. Но Управления по делам иностранцев, в отличие от административных судов, не обладают полномочиями по проверке конституционности положений законов. Поэтому они обязаны применять эту статью.

В министерстве считают, что увеличившееся с 2022 года число граждан Украины в Польше стало одним из ключевых факторов роста нагрузки на госорганы — ужонды. Если в 2021 году во все воеводские ужонды поступило 361,3 тыс. заявлений на временный ВНЖ, то в 2025-м — 508,1 тыс., из которых 288,9 тыс., или 56,5%, подали граждане Украины. За первые пять месяцев 2026 года поступило еще 212,2 тыс. заявлений. Из них 142,1 тыс., или 67%, подали украинцы.

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