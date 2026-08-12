Путин допустил фатальную ошибку 2 Иван Преображенский

12.08.2026, 12:30

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Тенденции видны совершенно отчетливо.

Российские власти недооценили, насколько само общество в России устало от российской агрессии против Украины, от войны, от того, что война перешла на территорию самой России. Они не воспринимали всерьез даже те социологические опросы, которые сами заказывали и публиковали, согласно которым больше половины, существенно больше половины россиян так или иначе выступают за то, чтобы военные действия завершились и начались какие-то мирные переговоры.

При этом совершенно понятно, что никакой серьезной социологии в России нет. Но тенденции видны совершенно отчетливо. Российские власти считали, что партия «Яблоко» настолько замшелая, забытая и никому не интересная, что, если дополнительно очистить ее от наиболее активных членов партии, от узнаваемых персон, то после этого на нее вообще никто не обратит внимания.

И, видимо, она спокойно получит 1–2% на этих так называемых выборах. При этом надо помнить, что это не выборы, это не партия, это не парламент, в который они выбираются. Все это вдобавок еще и абсолютно незаконно, потому что так называемые выборы проводятся на оккупированных территориях Украины, то есть их в принципе нельзя признать никаким образом.

В общем и целом российские власти просто считали, что нарисуют «Яблоку» столько, сколько захотят, а потом объявят, что вот этот 1% — это и есть те самые национальные предатели, которые выступают против нашей «великой неизбежной победы» над Украиной, которые не поддерживают нашего «великого национального лидера» Владимира Путина. С ними будут разбираться соответствующие органы, и на этом тему можно закрыть.

Внезапно оказалось, что начинается абсолютно непредсказуемая мобилизация. В геометрической прогрессии растет количество тех, кто начинает публиковать какие-то яблоки. В социальных сетях молодежь, которая вроде бы гарантированно не должна была даже знать о существовании партии «Яблоко» и никогда в жизни не слышать имя ее создателя Григория Явлинского, внезапно тоже начинает как-то в этом участвовать.

Значительная часть эмиграции начинает высказываться в том духе, что надо использовать эти возможности: если не поддерживать «Яблоко», то хотя бы провести какую-то агитацию за мир, которая с учетом избирательной кампании, может быть, будет относительно законной. И, может быть, людей, которые начнут в этом участвовать, не переловят и не пересажают.

Такое ощущение, что все это начинало превращаться в снежный ком. И российские власти, вне зависимости от реальной причины регистрации «Яблока», начали действовать. Есть конспирологические версии, что это борьба башен – мол, одна башня пыталась подставить другую, что силовики борются с администраторами из президентской администрации. Но это совершенно неважно в данном случае.

Так или иначе российская власть совершила фатальную ошибку и быстро начала исправлять ее доступными ей способами. То есть решила снять партию «Яблоко» с так называемых выборов, закрыть эту тему и таким образом продемонстрировать, что не надо ничего говорить о прекращении российской агрессии. Нельзя использовать слова «война», «мир», даже слово «пацифизм». Все снова возвращается к той репрессивной модели, которая внедрялась после начала полномасштабной агрессии, то есть примерно в 2022-2023 годах.

Иван Преображенский, «Главред»

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