Минчанку нашли в лесу спустя десять дней поисков 4 12.08.2026, 12:15

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Мария Прокопчик

Сейчас она в реанимации.

В субботу, 1 августа, Мария Прокопчик вышла из дома и пропала. В первый раз камеры видеонаблюдения засекли ее в районе улицы Панченко, а дальше женщина как будто испарилась.

Минчанку обнаружили спустя 10 дней, она жива. Подробностями спасательной операции с Onlíner поделился руководитель поисково-спасательного отряда «Сириус» Павел Яхимович.

Марии Николаевне 74 года. Часть ее пути близким и волонтерам удалось отследить по записям камер видеонаблюдения. На автобусе пенсионерка доехала до улицы Панченко, и далее ее след потерялся.

Искать Марию начали сразу же: женщина страдает деменцией, поэтому была дезориентирована и нуждалась в медицинской помощи.

— До 8 августа о Марии Николаевне не было никакой информации. Все это время поиски не прекращались, — рассказывает Павел Яхимович. — И лишь в минувшую субботу появилась зацепка: изученный видеоматериал показал, что женщина вышла из автобуса в районе 4-го переулка Монтажников, рядом с лесополосой. Нами было направлено два кинологических расчета для отработки опасных природных ловушек в том районе.

Вечером 11 августа собаки обнаружили пенсионерку лежащей в густом кустарнике. Она была в сознании, но абсолютно обессилена — вероятнее всего, женщина почти ничего не пила и точно ничего не ела.

— Волонтеры укрыли ее термоодеялом, смочили губы водой и передали бригаде скорой. Если говорить объективно, Мария Николаевна находится в очень тяжелом состоянии, она в реанимации. По всей видимости, когда женщина зашла в лес, то упала и оставалась в таком положении до тех пор, пока ее не обнаружили.

Напомним, это не первый случай, когда человека спасают после долгих блужданий. В июле СМИ рассказывали о Нине Куницкой, которую нашли живой спустя две недели после исчезновения в лесу под Пинском.

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