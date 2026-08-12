Каштаны опять зацвели в Бресте 1 12.08.2026, 12:02

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Фото: brestcity.com

Ученый объяснил аномалию.

Жители Бреста заметили странную природную аномалию. В городе посреди августа внезапно зацвели каштаны.

Почему деревья решили устроить себе вторую весну, объяснил БелТА заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.

По словам ученого, каштаны очень чувствительны к сезонным изменениям климата. И погода в этом году заметно сбила их привычный ритм.

Что пошло не так

Все началось еще весной. В период, когда деревья должны были активно распускать листья и цвести, установилась жаркая и засушливая погода.

Из-за нехватки влаги нормальная вегетация нарушилась, и часть почек ушла в анабиоз.

Когда погодные условия вернулись к более привычным, они наконец "проснулись". Только произошло это с большим опозданием – уже в августе. Отсюда и неожиданное повторное цветение.

Свою роль, вероятно, сыграли и городские условия. Как пояснил Виктор Демянчик, каштанам приходится жить среди большого количества асфальта и бетона, которые дополнительно нагреваются и отражают тепло. В естественной среде такого эффекта нет.

А что с другими деревьями

Ученый отметил, что такой же фокус могут выкинуть и другие растения. При определенных погодных условиях повторно зацвести способны яблони, чернослив и птичья вишня.

Причина та же: весенняя жара и засуха затормозили развитие части почек, а с возвращением более благоприятной погоды они могут "проснуться" с опозданием.

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