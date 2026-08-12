Три способа увидеть солнечное затмение без очков

Три способа увидеть солнечное затмение без очков2
- 12.08.2026, 12:34
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Самый простой вариант — проектор с отверстием.
Сегодня произойдет редкое полное солнечное затмение, во время которого Луна полностью закроет Солнце, а дневное небо на несколько минут погрузится в сумерки. Полная фаза продлится около двух минут, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).
Желающим увидеть солнечное затмение не обязательно покупать специальные очки, если их уже нет в продаже. Астрономы предлагают несколько простых способов наблюдения, которые позволяют вообще не смотреть непосредственно на Солнце.
Самый простой вариант — проектор с отверстием. Для него понадобится кусок картона или плотной бумаги. В центре делают небольшое отверстие, после чего, стоя спиной к Солнцу, направляют через него свет на второй лист бумаги. На поверхности появится небольшое изображение солнечного диска, на котором будет заметна фаза затмения.
Еще проще воспользоваться обычным дуршлагом. Каждое его отверстие работает как миниатюрный проектор, создавая на земле или листе бумаги отдельное изображение Солнца. «Можно создать не одно изображение Солнца, а сто сразу», — объясняет офтальмолог Дэвид Джонс.
Третий способ — сделать камеру-обскуру из картонной коробки. В одном конце коробки закрепляют кусочек фольги с крошечным отверстием, а внутри размещают белый экран. Солнечный свет проецирует на него изображение Солнца, которое можно наблюдать через специальное смотровое отверстие.
Эксперты при этом категорически не советуют смотреть на Солнце через обычные солнцезащитные очки. «Ни в коем случае не смотрите прямо на Солнце», — предупреждают специалисты.
Телефон без специального солнечного фильтра также лучше не направлять на Солнце: интенсивный свет способен повредить его камеру.