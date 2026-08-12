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Три способа увидеть солнечное затмение без очков

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  • 12.08.2026, 12:34
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Три способа увидеть солнечное затмение без очков

Самый простой вариант — проектор с отверстием.

Сегодня произойдет редкое полное солнечное затмение, во время которого Луна полностью закроет Солнце, а дневное небо на несколько минут погрузится в сумерки. Полная фаза продлится около двух минут, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Желающим увидеть солнечное затмение не обязательно покупать специальные очки, если их уже нет в продаже. Астрономы предлагают несколько простых способов наблюдения, которые позволяют вообще не смотреть непосредственно на Солнце.

Самый простой вариант — проектор с отверстием. Для него понадобится кусок картона или плотной бумаги. В центре делают небольшое отверстие, после чего, стоя спиной к Солнцу, направляют через него свет на второй лист бумаги. На поверхности появится небольшое изображение солнечного диска, на котором будет заметна фаза затмения.

Фото: BBC

Еще проще воспользоваться обычным дуршлагом. Каждое его отверстие работает как миниатюрный проектор, создавая на земле или листе бумаги отдельное изображение Солнца. «Можно создать не одно изображение Солнца, а сто сразу», — объясняет офтальмолог Дэвид Джонс.

Фото: BBC

Третий способ — сделать камеру-обскуру из картонной коробки. В одном конце коробки закрепляют кусочек фольги с крошечным отверстием, а внутри размещают белый экран. Солнечный свет проецирует на него изображение Солнца, которое можно наблюдать через специальное смотровое отверстие.

Фото: BBC

Эксперты при этом категорически не советуют смотреть на Солнце через обычные солнцезащитные очки. «Ни в коем случае не смотрите прямо на Солнце», — предупреждают специалисты.

Телефон без специального солнечного фильтра также лучше не направлять на Солнце: интенсивный свет способен повредить его камеру.

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