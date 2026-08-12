Телефонные мошенники обманули минчанку под видом ее начальника

Телефонные мошенники обманули минчанку под видом ее начальника2
- 12.08.2026, 12:52
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Они написали ей в мессенджере.
27-летняя минчанка перевела мошенникам около 2 000 рублей. Они писали ей от имени ее начальника, звонили от имени сотрудников КГБ и Нацбанка, пишет один из телеграм-каналов силовиков.
Все началось с того, что минчанке в мессенджере написали от имени начальника организации, в которой она работает. Ранее белоруска не общалась с руководителем в мессенджере, однако имя и фото профиля совпадали с реальными данными, и она поверила сообщению.
«Руководитель» попросил сотрудницу пообщаться с «куратором из КГБ».
Тот во время звонка через мессенджер заявил, что в организации произошла утечка персональных денных и из-за этого мошенники могут списать средства со счетов сотрудников. К звонку подключился «специалист по финансовым вопросам», он сказал, что со счета минчанки злоумышленники пытались списать 5 000 рублей, и для сохранности лучше перевести деньги «на счета Нацбанка» на несколько часов. Так женщина отправила мошенникам деньги.
Позже ей позвонили настоящие сотрудники банка — рассказали о подозрительных транзакциях по счету и посоветовали обратиться в милицию.