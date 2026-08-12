Крупнейшие зерновые порты России на Черном море остановлены 1 12.08.2026, 13:40

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После ударов БПЛА.

Массированный удар беспилотников по Новороссийску — в налете участвовало свыше сотни дронов — фактически остановил работу последнего крупного маршрута вывоза российского зерна через Черное море, пишет The Moscow Times.

Из трех ведущих зерновых терминалов региона два прекратили работу. Новороссийский зерновой терминал (НЗТ), рассчитанный на 8,5 млн тонн в год, получил повреждения и остановил отгрузку продукции. Соседний Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) мощностью 7,1 млн тонн также встал — удар пришелся по галерее, через которую идет погрузка. У этого предприятия, помимо прочего, имеются элеваторы вместимостью 300 тысяч тонн. Вместе эти два терминала обычно пропускают около трети всего зернового экспорта страны. Об остановке работы Reuters рассказали два источника в отрасли.

Атака сопровождалась жертвами — погибли два человека, а город остался без водоснабжения. По данным Bloomberg, ссылающегося на спутниковые снимки NASA, в порту зафиксирован пожар; горит и территория военно-морской базы, куда российское командование ранее перебазировало корабли из Крыма.

Азовское море уже отрезано

Портам Азовского моря, через которые шла торговля пшеницей и маслом с Турцией и странами Ближнего Востока, повезло не больше — они простаивают с июля, после серии ударов ВСУ по судам в этой акватории (пострадало более сотни кораблей) и последовавшего ограничения прохода через Керченский пролив. Итог — обвал июльского экспорта зерна до минимума за десять лет, порядка 1,6 млн тонн, подсчитали в «СовЭконе». Это вдвое меньше среднего июльского показателя за последнюю пятилетку.

В «ПроЗерно» ожидают, что в августе поставки могут упасть еще сильнее — до 2,5 млн тонн, что более чем вдвое ниже нормы. А если оба моря — и Черное, и Азовское — окажутся заблокированы полностью, страна рискует лишиться около 80% зернового экспорта, то есть 30–35 млн тонн ежегодно, предупреждал в конце июля Союз экспортеров и производителей зерна.

Как это бьет по регионам

Особенно тяжело приходится Ростовской области — одному из главных зерновых регионов, дающему каждую восьмую тонну российской пшеницы. Как рассказал «Ведомостям» глава областного Зернового союза сельхозпроизводителей Анатолий Кольчик, экспорт здесь практически замер, поставки по Дону прекратились, а фермеры вынуждены продавать урожай себе в убыток — примерно на 40% ниже себестоимости.

Есть ли альтернативы

Источники Reuters говорят, что власти рассматривают переброску зерна в порты Балтики, которые пока принимают грузы без ограничений — вопрос лишь в том, потянет ли такой объем железнодорожная сеть. Обсуждается и каспийское направление, традиционно используемое для поставок ячменя и кукурузы в Иран, однако заметного роста отгрузок там с середины июля не зафиксировано.

Кольчик отмечает, что для аграриев ситуация чревата серьезными финансовыми трудностями и дефицитом оборотных средств — запас прочности, позволяющий переждать кризис, есть далеко не у всех хозяйств.

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