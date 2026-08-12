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В Гомеле 13-летний школьник попал в больницу после курения вейпа

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  • 12.08.2026, 13:45
  • 2,798
В Гомеле 13-летний школьник попал в больницу после курения вейпа

«Едва откачали».

Случай произошел в разгар летних каникул, пишет районное издание «Новае Палессе». Подробности рассказала старший помощник прокурора Житковичского района Татьяна Позняк.

— В июле в Гомеле 13-летнего мальчика привезли в реанимацию с тяжелым отравлением: попробовал «взрослый» вейп, купленный у старшеклассников. Едва откачали, — поделилась специалист, вспоминая самые резонансные подростковые истории этого лета.

Еще один опасный инцидент произошел в Жлобинском районе, где двое подростков оказались в больнице с отравлением неизвестной жидкостью, найденной на заброшенной стройке.

— Отпили «для смеха» — и оба в больнице. Это не просто глупость, здесь очевидный сигнал: ребенок не чувствует дома опоры. Ему не с кем посоветоваться, не у кого спросить. Он ищет «взрослости» на улице, в интернете, в плохой компании.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда у белорусских школьников возникают серьезные проблемы со здоровьем из-за увлечения вейпами.

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